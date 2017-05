Overskriding i Ulstein Arena opp som sak

I ettermiddag (2. mai) er det styremøte i Ulstein Eigedomsselskap KF. I tillegg til årsmeldinga skal auka ramme for investering Ulstein Arena opp som sak.

Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive om at den budsjetterte investeringsramma for det nye idretts- og kulturbygget i Ulstein sentrum er for knapp. Men kor mykje dei vil gå over budsjett før bygget står ferdig, er uvisst.

I ettermiddag/kveld skal altså saka opp på ny i styremøtet. Men i sakspapira står det at saka er unnateke offentleg innsyn. Det blir vist til § 23.1 i Offentleglova. I lova står det at det kan gjerast unntak for offentleg innsyn for opplysningar som er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, løns-, eller personalforvaltninga til organet.

Når styret i UEKF har fatta eit vedtak, går saka vidare til Ulstein formannskap (møte 15. mai) og Ulstein kommunestyre (møte 23. mai).

Papira er også hemmelege

Sakspapira til denne saka er også hemmelege, og unnateke presse og offentleg innsyn.

Men under saka om årsmelding for eigedomsselskapet, står det litt om utfordringane med å ferdigstille Ulstein Arena. Dei veit av investeringsramme blir for knapp. - Det blir spennande å sjå kva den endelege investeringsramma blir. Vidare blir det spennande å sjå om det ferdige prosjektet blir ein suksess ved at folk brukar fasilitetane i bygget, og at inntektene frå brukarane blir høge nok til å forsvare kostnadene, skriv Rune Urke, dagleg leiar i UEKF.