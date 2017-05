Dorthe Svendsen og Sondre Biltvedt går på linja Global. Safari på Sunnmøre Folkehøgskule. Sundag er dei og resten av klassekameratane arrangørar av Globalløpet i Ulsteinvik sentrum.

– Vi prøvar å få med oss så godt som alle elevane på skulen, og dei som ikkje kan vere med hjelper til med utdeling av drikke, registrering og slike ting. Denne veka er også veldig mange i sving for å prøve å få tak i sponsorar, men vi ønskjer også å få med folk frå Ulsteinvik, seier Biltvedt.

Prosjekt i Tanzania

Han legg til at folk både kan vere med som løparar, som sponsorar eller berre stille opp og heie på dei som skal springe gjennom gatene i Ulsteinvik.

– Bakgrunnen for Globalløpet er at vi ønskjer å samle inn pengar til bistandsprosjektet vårt i Tanzania. Det går hovudsakleg ut på å betre livskvaliteten til unge i Tanzania, fortel Dorthe Svendsen.

Løpet går på ei kilometerlang runde i sentrum, der sponsorane kan gje ein sum for kvar runde deira løpar fullfører, eller ved å gje ein fast sum til prosjektet.

– Vi har begge vore i Tanzania for å besøke dette prosjektet i år, og har fått sett at dei pengane vi samlar inn går til det dei skal. Vi har også fått sett kva desse pengane kan bidra til. Det har vore veldig nyttig for vår del, slår Svendsen fast.

Elevane fortel at hovudmålet med dagen blir å samle inn mest mogleg pengar til skulen sitt prosjekt, men dei har også eit klart mål om at sundagen skal verte ein svært morosam dag i Ulsteinvik sentrum.

– Det gjeld både for oss som går på skulen og for dei lokale frå Ulsteinvik. Skulen ønskjer eit godt samarbeid med lokalbefolkninga, og dette er eit godt høve til å få til dette. Det vil foregå ting på scena ved målområdet, det blir song og dans, og vi skal ha felles oppvarming, seier Svendsen.

Oppvarminga er det Biltvedt som skal ta seg av.

– Der blir det aerobic og litt show på scena. Det blir veldig gøy, smiler folkehøgskuleeleven.

For heile familien

– Vi ønskjer at dette skal verte ein dag som er morosam både for ungar og vaksne, ei hending som heile familien skal sette pris på å delta på, legg han til.

Sjølve løpet varer ein times tid, men det blir aktivitet over lengre tid. Dagen startar med gudsteneste i Ulstein kyrkje, før ein startar med oppvarming og andre aktivitetar utanfor rådhuset.

– Det blir også leikar både for barn og vaksne, og varaordføraren i Ulstein kommune skal halde ein appell. Det blir ein veldig kjekk dag, men det aller viktigaste er at vi gjer dette for å betre situasjonen til barn og unge i Tanzania, seier Svendsen.

Sondre Biltvedt legg til at det i hovudsak er tre prosjekt skulen støttar.

– Det er eit for unge mødrer, som har blitt gravide for tidleg og der faren ikkje er til staden. I tillegg er det «Sufh-house» som skal bli ein slags folkehøgskule der nede, der elevane lærer ferdigheiter og handarbeid, samt speidarordning som liknar på det vi har i Norge.

Biltvedt og Svendsen håpar årets kull skal klare å samle inn 800.000 kroner til prosjektet i løpet av skuleåret.

– Så langt er vi på litt over 200.000, men Globalløpet er ei av dei største satsingane våre og vi håpar å kome i mål.