289.000 har ikkje betalt årsavgifta

I februar sendte Skatteetaten ut 3,7 millionar krav om årsavgift. Betalingsfristen var sett til 20. mars. Men, så mange som 289.000 krav er enno ikkje betalt, eller 7,64 prosent. I fjor låg denne prosenten på 8,66, så ein ser ei viss betring.

Staten får nesten 10 milliardar kroner årleg i inntekt som følgje av årsavgifta.

Under og over landssnittet

Ulstein og Hareid er høvesvis under og over landssnittet. I Ulstein blei det sendt ut 5.486 krav på totalt 14.197.825 kroner. 377 av desse krava var per 1. mai ikkje betalt, eller 6,87 prosent. I Hareid blei det sendt ut 3.755 krav på totalt 9.531.435 kroner, medan 339 av desse ikkje har betalt. Det utgjer like over 9 prosent.

I Møre og Romsdal totalt blei det sendt ut 199.022 krav, til ein totalsum på 488.479.030 kroner. 13.766 køyretøyeigarar, eller 6,92 prosent, har enno ikkje betalt.