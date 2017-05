Brua langs Øvstevegen i Brandal, som det i kommunestyremøtet torsdag vart stilt spørsmål ved om ho er trygg, er no stengd for køyretøy over 3,5 tonn.

Dette opplyser einingsleiar Kai-Rune Bjørke i Hareid kommune.

Han har i dag, fredag, saman med ein delegasjon frå teknisk etat, vore på synfring.

- Vi fann det tryggast å stenge henne før ho kanskje fell saman med ein bil på, kommenterer Bjørke.

Skilta om at brua er stengd for køyretøy over 3,5 tonn skal kome opp i dag.

Bjørke veit ikkje kor gammal brua er, men kjelder meiner at steinsettinga under asfalten er frå ein gong på 1840-talet.

Det var i samband med Hareid kommunestyre fordeling av tiltakspakkemidlar torsdag Annika Brandal (V) gjekk talarstolen og uttrykte uro over tilstanden på brua. Det er avsett 30.000 kroner til tiltak på brua, og Brandal lurte på om det tryggaste kanskje ville vere å stenge brua inntil tryggleiken var vurdert.

Etter synfaringa seier Bjørke at i alle fall deler av dei 30.000 kronene til å gå bli brukte til å få fagfolk til å lage ein rapport som fortel kva som no må gjerast med brua på Øvstevegen.