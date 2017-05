Forbod mot sal av våpenkopiar?

Saka kom opp første gong i Ulstein kommunestyre som eit oversendignsframlegg frå Ulstein Arbeidarparti i juni 2016. Dei bad formannskapet vurdere følgjande framlegg til vedtak:

"Ulstein kommune har nulltoleranse for ulovlege rusmiddel og vil aktivt hindre omsetting av våpenkopiar og anna valdsrelatert utstyr.

All bruk, oppbevaring og omsetting av ulovlege rusmiddel, sal og marknadsføring av effektar med tydelege legaliseringssymbol, utstyr til bruk av ulovlege rusmiddel, vil medføre bortvising frå kommunal eigedom og umiddelbar rapportering til politiet og politimelding.

Det vert innført forbod mot omsetting av og reklame for våpenkopiar og anna som oppfordrar til vald på kommunal eigedom eller område disponert av kommunen.

Ulstein kommune vil aktivt samarbeide med politiet.»

Bad administrasjonen sjå på saka

Ulstein formannskap handsama saka same månad og bad administrasjonen arbeide vidare med oversendingsframlegget i samråd med politiet, og så leggje fram saka for formannskapet.

Sakshandsamar i denne saka, jurist Ingunn Hestnes, skriv at Ulstein kommune har prøvd å få til eit møte med politiet sin representant for førebyggande arbeid for å diskutere saka. Men på grunn av stort arbeidspress i politiet har dei diverre ikkje hatt tid.

Ulstein kommune har vore i kontakt med han som var sakshandsamar i Arendal kommune, då dei gjorde eit liknande vedtak.

Bør følgje regelverket

Hestnes er klar på at Ulstein kommune berre kan inføre reglar for sal på kommunal grunn, ikkje privat. Forbod mot sal av våpen og enkelte våpenetterlikningar er alt regulert i våpenlova.

Det er i utgangspunktet lov på klebutikkar å selje klede med legaliseringssymbol, så ho er usikker på i kva grad kommunen bør innføre reglar mot det.

Her er framlegg til vedtak:

"1. Eit sals- og reklameforbod for mellom anna våpenkopiar, anna valdsrelatert utstyr, utstyr til bruk av ulovlege rusmiddel og effektar med tydelege legaliseringssymbol, vert innarbeidd i Ulstein kommune sitt reglement av 23.04.2015 for handel utanom

fast utsalsstad frå kommunal eigedom i Ulsteinvik.

2. Ulstein kommunestyre godkjenner endringar i reglement for handel utanom fast utsalsstad.

3. Ulstein formannskap gjer vedtak om at utkastet til endringar i reglement for handel utanom fast utsalsstad vert lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker før handsaming i kommunestyret."

Saka skal op i levekårsutvalet onsdag 10.mai, før ho går vidare til teknisk utval torsdag 11. mai. Deretter skal saka opp i formannskapet, før ho blir endeleg vedteke i kommunestyret.