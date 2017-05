Kuttar ut Opplev Hareid i år

Opplev Hareid er eit arrangement som har gått av stabelen ved inngangen til sommarferien i nærare ti år. Det har gått over fleire dagar, og har samla mykje folk i sentrum.

– Vi må berre beklage at vi ikkje klarer det i år, Opplev Hareid har vore det sosiale engasjementet til forumet, kommenterer styreleiar Anders Lillebø i Hareid Næringsforum. Dei har prøvd å få både kommunen og andre lag til å gjennomføre arrangementet, men ingen har sagt ja.

Rakel Dyrhaug slutta som dagleg leiar i Hareid Næringsforum ved nyttår, og det var ho som organiserte det meste av arbeidet rundt Opplev Hareid. Lillebø opplyser at styret no jobbar med å få til ein betre finansieringsmodell for dagleg leiarstillinga, og dei har vore i møte både med Hareid kommune og fylkeskommunen.

– Ting er på glid, men er enno ikkje så fastspikra at vi kan gå ut med det, seier han.

Den daglege leiaren var tidlegare finansiert 50 prosent av næringslivet i Hareid, resten gjennom prosjektmidlar.