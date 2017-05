Møter FK Sykkylven

Volda, Hødd 2 og Hareid er dei einaste laga som står med full pott etter dei to første serierundane i 4.-divisjon på Sunnmøre. Hareid har av fleire blitt tippa i andre enden av tabellen, men så langt har det blitt siger mot både Langevåg og Emblem. Torsdag klatra også Larsnes/Gursken opp på seks poeng, men dei har spelt tre kampar.

Hareid sin tredje seriekamp går fredag, og då er det FK Sykkylven som tek turen til Hareidsmyrane. Dei er også ubesigra så langt i sesongen, men der Hareid har vunne begge sine kampar har det enda uavgjort for FK Sykkylven. I serieopninga heldt dei noko overraskande Rollon til 1-1 på bortebane. Resultatet vart også 1-1 i laget sin einaste heimekamp, då mot Norborg.

I 2016 var det fredagens bortelag som var sterkast i begge oppgjera. På Hareid stadion vann FK Sykkylven 2-0, medan resultatet vart 5-1 på Dalemyra i favør laget som enda på femteplass sist sesong. Hareid enda faktisk berre ein plass bak, men var det skilte ni poeng mellom laga.

Fredag kveld kan Hareid trone åleine på toppen av 4.-divisjonsavdelinga, men då må det truleg bli tre poeng heime mot FK Sykkylven. Samstundes må Volda tape poeng borte mot Bergsøy. Hødd 2 spelar borte mot Rollon og nysigneringa John Arne Riise komande måndag.

Etter FK Sykkylven er det to lokaloppgjer som står på programmet for Hareid. Neste veke møter dei Larsnes/Gursken på River Plate, og 16. mai er det duka for ein skikkeleg fotballfest på Hareid stadion. Då er det kommuneduell mellom Ulstein og Hareid, då Hareid er vertskap for Hødd 2.

Kampar torsdag:

Godøy - Skarbøvik 1-1

Langevåg - Emblem 0-3

Norborg - LGFK 1-5

Komande kampar:

Hareid - FK Sykkylven

Bergsøy - Volda

Rollon - Hødd 2 (måndag)