NRK treng fleire statistar

Kamilla Moe, produksjonssekretær ved "Hjemmebane", vil takke alle statistar som har møtt opp så langt.

- Me set enormt stor pris på dykk, seier ho til Vikebladet Vestposten.

Sol og god stemning

No treng dei mange statistar til morgondagen (laurdag) og måndag. Dei håpar at så mange som mogleg kan hjelpe dei og stille. Dei treng folk i alle aldre, så her er det berre å ta med seg familie og vener og kome. NRK Drama garanterer god stemning og mykje å følgje med på. Og yr.no lovar strålande sol og 14 gradar. Så det lovar bra når det er filming utandørs.

Båe dagane treng dei statistar på Høddvoll. Laurdag er det frå 10.30 til 20.30, måndag frå 11.00 til 20.30.

Laurdag skal dei filme det fiktive fotballaget Varg sin kamp mot Mjøndalen og Lillestrøm. Og måndag skal dei halde fram med å filme kampen mot Odd, som dei starta på torsdag denne veka.

Håpar på god kamp-kjensle på Høddvoll

- Me håpar på skikkeleg god kamp-kjensle på Høddvoll Stadion desse dagane, men då er me avhengige av dykk, melder Moe og håpar alle interesserte kan sende ho ein epost til kamilla.moe@nrk.no med følgande informasjon:

1. Kva dag du kan vere med (gjerne båe).

2. Fullt namn.

3. Alder.

4. Telefonnummer

5. Epostadresse

6. Kor mange som kjem.

Ho fortel at filminga går veldig bra. Dei nyt dagane her i Ulstein og er utruleg takksame for den lokale innsatsen. No håpar dei på framleis stor interesse og deltaking framover!