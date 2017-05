Rydda for reinare hav

Laurdag føremiddag var kulturministeren ei av mange som tok eit tak for reinare strender på Hareidlandet. I Brandal hadde Brandal Vel fått hjelpande hender frå Hareid Høgre og Hareid Venstre, og her kom også statsråden inn i bildet. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (Høgre) har vore på ein liten sunnmørsturné dei siste dagane, og starta laurdagen ved Ishavsmuseet i Brandal.

Kulturministeren fekk seg først ei omvising på museet, der Webjørn Landmark og ordførar Anders Riise gav Hofstad Helleland eit innblikk i polarhistoria og museet si rolle.

Enormt engasjement

Deretter var det tid for ein tur i fjøra for å rydde, men først fekk ministeren informasjon om strandryddedagen frå Linn Urke Osnes i SSR.

– I dag er det den nordiske strandryddedagen, så dette blir markert over heile Norden. Vi ser at det har vorte eit enormt engasjement rundt denne dagen i år, truleg grunna denne kvalen som vart funne død og som har skapt eit følelsesmessig engasjement hos mange, fortel Linn Urke Osnes.

Ho forklarar at det er Hald Norge Reint og deira tilsvarande organisasjonar i dei andre nordiske landa som står bak denne aksjonen.

– Dei har ordningar som gjer at til dømes renovasjonsselskap kan søke refusjon og midlar, for å hente inn dette avfallet. Elles hadde vi ikkje hatt lov til å vere med sidan vi driv etter sjølvkostprinsippet.

Urke Osnes fortel at slike type aksjonar er kjekt å halde på med, sidan det er lett å få med folk og noko som skapar stort lokalt engasjement. Ho reknar med at ein kjem til å samle inn rekordmykje avfall under årets aksjon.

Ho informerte også statsråden om den nye biblioteksutstillinga som er laga i samarbeid med Runde Miljøsenter, og som i desse dagar er å sjå på folkebiblioteka på ytre søre Sunnmøre.

Ute i strandsona ikkje langt frå Ishavsmuseet gjekk Hofset Helleland i gang med ryddinga saman med representantar frå Brandal Vel, samt lokallaga til Høgre og Venstre. Ottar Røyset fekk kanskje den største ”fangsten”, der han kjempa med eit lastebildekk, men også statsråden fekk plukka med seg ein batteriladar og anna smårusk som låg i fjøra.

Kan utgjere mykje

Til Vikebladet Vestposten seier Hofstad Helleland at marin forsøpling har blitt eit større og større problem og noko som ein må ta tak i.

– Det vi er vane med å leve av blir forgifta. I går høyrde eg også om reira til lundefuglen som blir bygde opp av plast, og det er heilt forferdeleg. Difor må også myndigheitene gjere mykje, men som frivilligheitsminister er det utruleg kjekt å sjå kor mykje folk engasjerer seg i dette. At dei brukar fritida si. Det er også veldig positivt at politiske parti går føre og viser samfunnsansvar. Det er ikkje så mykje som må gjerast av kvar einskild, men om alle brukar ein time så vil det utgjere mykje. Og då gjer ein noko positivt for lokalsamfunnet, fortel statsråden.

Anders Riise er svært nøgd med å ha fått ministerbesøk.

– At vi fekk Linda hit på sjølvaste strandryddedagen er heilt fantastisk, og her får ein også sette det i ein samanheng. Her har vi historisk ei næring som har vore avhengige av havet, og her forstår ein betydninga av ressursane som ligg der, seier Riise.

Ordføraren håpar også at slike aksjonar som strandryddedagen ikkje berre fører til at ein ryddar opp etter seg, men at ein også skapar gode haldningar som kan redusere mengda avfall som hamnar i havet.

Skremmande mengder

Rundt om i Ulstein og Hareid har det vore stor oppslutnad rundt aksjonen. I Eiksund har mellom 40 og 50 personar vore i sving, og dei mange frivillige har rydda enorme mengder avfall i løpet av dagen.

Knut Øyvind Myklebust fortel til Vikebladet Vestposten at det er lagt ned om lag 200 dugnadstimar i løpet av dagen.

– Vi er svært fornøgde, men også skremde over kor stort problemet er. Det var først då vi steig i lag at vi verkeleg såg det, skriv han i ei melding.

På Osnessanden i Ulsteinvik har Ulstein Venstre vore i aksjon laurdag. Der har dei funne både søppel som er slengt frå seg på stranda, men også ein del som har drive i land.

– Dette er eit veldig godt tiltak. Vi er veldig opptekne av at det skal vere reint i havet og at den marine forsøplinga skal bort. Då er det særleg plastikken vi tenkjer på, men også mykje anna, fortel Pål Grødahl.

Han meiner strandryddeaksjonen passar godt inn i politikken partiet ønskjer å stå for, og får støtte frå Hauge.

– Med så mykje plast som blir produsert, og så lite som blir resirkulert så er det viktig at vi er med å plukkar der plast hamnar i havet. Skal vi ha eit reint hav, så må vi vere med og delta, slår ho fast.

Hauge har også ei klar oppmoding til grendelag, nabolagsforeiningar og andre som har planar om å rydde i lokalsamfunnet fram mot 17. mai.

– Rydd i hagane! Det skal veldig lite til for at den plasten som ligg der bles i havet. Di flinkare vi er til å rydde rundt oss sjølve, di betre blir det, seier Charlotte Hauge som er leiar i Ulstein Venstre.

Har du bilete frå årets strandryddeaksjon? Send gjerne inn til redaksjon@vikebladet.no