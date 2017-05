Natt til laurdag melder politiet at ein person vart sendt til legevakt for sjekk etter eit slagsmål i Ulsteinvik. Ingen av personane skal vere alvorleg skadde.

I løpet av natta har politiet også fått melding om skadeverk på ein bil i Ulsteinvik. Politiet skriv på Twitter at den som var mistenkt for skadeverket ønskjer å gjere opp for seg.