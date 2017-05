Vil ha fleire golfmedlemmar

Mange av sponsorane til golfklubben har redusert sine bidrag, så sponsoransvarleg Gunnar Hide legg ikkje skjul på at det har vore ei vanskeleg tid.

–Avtalen med Sparebank1 er difor svært viktig for oss, seier han.

Banken går inn som hovudsponsor for i år og neste år. Hide seier at denne avtalen er viktig for at golfklubben skal kunne utvikle sporten og for at dei skal klare å rekruttere fleire medlemmar.

Sunnmøre Golfklubb har i dag 250 medlemmar.