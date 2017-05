Hødd - Odd2 LIVE

Etter to poeng på tre kampar ligg Hødd langt nede på tabellen etter seriestarten i 2.-divisjon avdeling 2.

Nest-sist i avdelinga, men berre poenget bak Hødd ligg Odd 2, som sist runde tok sitt første poeng etter 3–3 heime mot Fana. Odd 2 har tapt 4–2 for Bryne og 4–0 for Nardo.

Hødd tapte 3–0 for Bryne sist, og har kome på etterskot i avdelinga. Opp til dei to laga i toppen av tabellen er det sju poeng, og Hødd må byrje å plukke trepoengarar så snart som råd. Held poengfangsten fram som den har gjort vil det ikkje ta langt tid før laget kjem under streken.

Ifølgje Hødd-trenar Sindre Eid har han alle spelarar tilgjengeleg til kampen, og det bør dermed ikkje stå på spelarmateriellet før Odd-kampen.

Vikebladet Vestposten følgjer kampen frå start til slutt, og du får alle oppdateringane i denne artikkelen.