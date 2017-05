Stor stemning under Globalløpet i Ulsteinvik

I strålande vêr og med mange på startstreken var det svært god stemning under årets Globalløp i Ulsteinvik. Løpet blir arrangert av Sunnmøre Folkehøgskule og inntektene går til skulen sine bistandsprosjekt i Ilula i Tanzania.

Les meir om Globalløpet her.

Folkehøgskulen samlar inn pengar gjennom at folk og bedrifter kan sponse løparane, anten per runde eller med eit fast beløp. For nokre var det nok med ei runde, medan andre la på sprang runde etter runde gjennom gatene i Ulsteinvik sentrum.

Saka blir oppdatert.