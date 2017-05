Trivselspengar til krinsane

Administrasjonen har utarbeidd forslag til retningslinjer for korleis Ulstein kommune skal fordele pengane kommunestyret har sett av til trivselstiltak i krinsane. Det har nyleg vore gjennomført folkemøte i krinsane, der m.a. dette var tema.

I dei føreslådde retningslinene står det at med krins meiner ein her skulekrins. Ein kan søkje på nye fysiske tiltak og investeringar. Og ein vil prioritere prosjekt med positive ringverknader for ei større gruppe framfor ei mindre gruppe. Det er levekårsutvalet som vil fordele midlane etter søknad.

Retningslinjene skal opp i levekårsutvalet 10. mai, før dei blir vedteke i kommunestyret.