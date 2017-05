Meldte om brann i bustad

Politiet på Sunnmøre melder tysdag ettermiddag at naudetatane er på veg til ein bustadbrann i Ulsteinvik.

Møre og Romsdal 110-sentral skriv på twitter at brannen skal vere sløkt av ein bebuar, og at brannvesenet reiser for å kontrollere staden.

Ulstein Bv ut på brann i bolighus, brann skal være slukket av huseier, brann frem for å kontrollere. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) May 9, 2017

Også politiet melder at brannen er tatt hand om, men skriv på Twitter at ein person er lettare skadd og blir behandla av medisinsk personell.

Ulsteinvik

Branntilløpet var slukket før nødetatene ankom stedet - en person lettere skadet, behandles av helse. — Politiet i M&R Sunnm (@Opssunnmore) May 9, 2017

Ulstein brannvesen, i tillegg til politi og helsevesen har vore på staden. Brannvesenet stadfestar at brannen er sløkt, men at ein kontrollerer brannstaden med IR-kamera.