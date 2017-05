NAV reduserer opningstidene

Gode sjøvbeteningsløysingar skal syte for at brukarane kan ordne mykje på eiga hand.

I ei pressemelding frå NAV Hareid og NAV Ulstein går det fram at ein no reduserer opningstida ved dei to kontora. I pressemeldinga skriv ein at NAV må tilpasse seg nye digitale tider, og at reduksjonen i opningstid blir fort for å frigjere ressursar og for å auke innsatsen mot dei som står lengst unna arbeidsmarknaden.

– Sjølv om vi no får kortare opningstider på kontora, så er det ikkje slik at vi stenger for publikum, snarare tvert imot, heiter det frå NAV-leiarane Ingunn Rise og Anne Karin Osnes.

NAV skriv vidare at ein har så mange gode digitale løysingar og kontaktpunkt, og at dette gir brukarane moglegheita til å ordne mykje av det dei treng via nett eller telefon.

”Digitaliseringa i NAV er eit viktig verkemiddel for å kunne løyse det samfunnsoppdraget NAV har fått. Dei fleste av oss treng ytingar frå NAV ein eller fleire gongar i livet, og NAV si brukargruppe har ulik trong for hjelp. Mange av brukarane har god datakunnskap og er vande med å finne fram på nett”, skriv NAV.

Dei håpar at ein gjennom desse sjølvbeteningsløysingane vil kunne frigjere tid til oppfølging og rettleiing av ungdom, langtidsledige, sjukmelde og dei brukarane som står lengst unna arbeidsmarknaden.

Det blir også gjort merksam på at det framleis vil vere tilbod om timeavtalar på kontora, sjølv om ein har redusert opningstid for drop-in.