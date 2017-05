Samla inn meir enn 11 tonn strandryddeavfall

– Måndag samla SSR inn 11.600 kilo med strandryddeavfall. I Ulstein og Hareid vart det samla inn på Eiksund, Dimna, Osnessanden, Vikholmen, Holsekeren, Flø, Skeide, Hjørungavåg og Brandal. Til samanlikning vart det samla inn 1900 kilo same dag i fjor, fortel Linn Urke Osnes i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.

Ho legg til at ein er overvelda over responsen rundt strandryddedagen, og svært glade for at folk set av tid til å rydde på strendene.

– Mange har også nytta anledninga til å gjere noko sosialt utav ryddinga og hatt det kjekt i lag før, under og etter rydding, seier Urke Osnes.

I 2016 samla SSR inn 6 tonn strandryddeavfall i løpet av heile året. Så langt i 2017 er ein allereie oppe i 17 tonn.

– Vi veit også om fleire store aksjonar i nær framtid, mellom anna i Haddalvika denne veka, seier Linn Urke Osnes.

Ho legg til at det no er mogleg å levere strandryddeavfall på SSR gratis gjennom heile året, og at ein kan finne både sekkar og skjema på servicekontora i kommunane og på SSR sine miljøstasjonar.