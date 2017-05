Større trafikk frå og til Hovden

Faktisk hadde Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, heile 7 prosent fleire reisande i april i år enn i april i fjor.

April i fjor var den første månaden Oslo-ruta var kommersiell.

- Vi var difor spente på om tala for april 2017 ville ligge under eller over april 2016, seier Sverre Bae, lufthamnsjef ved Ørsta/Volda Lufthamn, Hovden.

Positivt overraska over påska

Han fortel vidare at påska normalt sett fører til færre reisande.

- Vi blei rett og slett svært positivt overraska når vi fekk sjå dei endelege tala for april 2017. Ein sju prosents auke er veldig bra. Trafikkauken så langt i 2017 er på ca éin prosent, noko som også er veldig gledelig. Vi ventar no i spenning på å sjå om Widerøe kjem med fleire ruter frå Hovden i nær framtid, seier Bae og legg til:

- Eg vil gje ein takk til alle som vel å bruke Ørsta/Volda lufthamn, Hovden, som si lufthamn.