Torsdag kom selskuta «Havsel» til Tjørvåg, med 2.000 dyr om bord. Skuta byrja på fangsten i ishavet i starten av april i år.

På kaia stod Arnfinn Klungsøyr Karlsen og 10-15 arbeidsklare menn og kvinner klare til å ta i mot den verdifulle lasten. Stemninga var stor blant dei frammøtte i minutta før ein skulle losse årets fangst av båten.

- Dette er ein stor dag, og dette betyr mykje for både mottaket her og næringa generelt, sa Arnfinn Klungsøyr Karlsen til Vikebladet Vestposten i det han førebudde kaia for lossing.

Det blei litt færre dyr enn både Karlsen og ishavsskipper Bjørne Kvernmo nok hadde tenkt seg, men det var likevel 500 fleire dyr enn det som kom inn i 2016.

Frå sorg til jubel

Det såg ei stund mørkt ut med tanke på vidare selfangst. Men så snudde staten. I alt fire reiarlag konkurrerte om årets tilskot på 2,5 millionar kroner, eit tilskot som skulle fordelast mellom skute og mottak. Etter ei nøye vurdering gjekk Fiskeridirektoratet for kombinasjonen «Havsel» og «Polargodt».

«Havsel», ved Bjørne Kvernmo, har samarbeidd i lengre tid med mottaket til Arnfinn Klungsøyr Karlsen i Tjørvåg. Karlsen driv landverksemda «Polargodt», som foredlar skinn til klede, puter og mykje anna. Spekket går mellom anna til oljeproduksjon.

