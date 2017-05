Leik med eld starta brannen

Politiet melder via sin Twitter-konto om ein gras- eller lyngbrann i Hjørungavåg. Brannen har oppstått i nærleiken av eit bustadområde.

Til Vikebladet Vestposten fortalde vakthavande ved Møre og Romsdal 110-sentral KF at brannen oppstod i sona Overå.

Eit vitne fortalde til Vikebladet Vestposten at to brannbilar raskt var på staden, og at flammane såg ut til å minske.

Ein brannbil frå Herøy brannvesen kom ifølgje vår mann på staden også til for å assistere under sløkkinga.

Brannen raskt under kontroll

Vår mann på staden fortalde klokka 18:10 torsdag kveld at brannen var under kontroll, og at det som skal ha vore av flammar var sløkt.

Årsaka til brannen var ifølgje innsatsleiar for politiet på staden, Tor Inge Remme, at born hadde leika med eld/fyrstikker ved ei gammal leikehytte.

- Eg vil på det sterkaste frarå folk å leike seg med eld når det er så tørt i torva som det er no, seier brannsjef i Hareid brannvesen, Olav Helt Brubakk, til Vikebladet Vestposten.

Det skal vere snakk om to mål som er avsvidd, og området det brann i heiter Kaldalen. Brannen var på det nærmaste 50 meter frå eit bustadområde.

Fekk ris - og ros

Brannen blei oppdaga av ein som bur i området, og vedkomande varsla raskt ifrå til naudetatane.

- Hadde vinden dreia i ei anna retning, eller hadde den ikkje blitt oppdaga så tidleg som den blei oppdaga, kunne konsekvensane blitt langt verre enn litt avsvidd skog og mark, seier innsatsleiar Tor Inge Remme.

Også borna sjølve skal ha meldt frå til brannvesenet.

- Dei var gamle nok til å forstå kva dei hadde gjort, og var raskt ute med å varsle. Det står det respekt av, seier Remme til slutt.