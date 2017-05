Politiet melder via sin Twitter-konto om ein gras- eller lyngbrann i Hjørungavåg. Brannen har oppstått i nærleiken av eit bustadområde.

Til Vikebladet Vestposten fortel vakthavande ved Møre og Romsdal 110-sentral KF at brannen har oppstått i sona Overå.

Eit vitne fortel til Vikebladet Vestposten at to brannbilar er på staden, og at flammane ser ut til å minske.

Ein brannbil frå Herøy brannvesen er ifølgje vår reporter på staden også med for å assistere under sløkkinga.

Vikebladet Vestposten oppdaterer saka.