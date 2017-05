Ytre søre skuldar staten 3,5 millionar

Det er ikkje alle som legg like stor vekt på å halde seg til betalingsfristane. Før fristen for å betale purringa på årsavgifta gjekk ut i går, 10. mai, skulda bileigarar på ytre søre Sunnmøre staten til saman 3.526.260 kroner. Den opphavelege fristen for å betale årsavgifta gjekk ut den 20. mars.

Lavaste betalingsviljen i fylket

Det er Hareid som har dei minst betalingvillige bileigarane. Dette gjeld ikkje berre på ytre søre, men faktisk for heile Møre og Romsdal. Her måtte Skatteetaten purre på 9,03 prosent av krava som var sendt ut, eller nærare ein av ti bileigarar. Dette utgjer 782.591 kroner fordelt på 339 bileigarar. I alt er det sendt ut krav for 3755 køyretøy i Hareid, noko som utgjer totalt 9.531.435 kroner.

Herøy ligg på andreplass på ytre når det gjeld manglande betalingsvilje, der 7,02 prosent av bileigarane måtte purrast på. Herøy er også den kommunen som har flest avgiftspliktige køyretøy, heile 6.656 i talet. Det samla kravet frå Skatteetaten er på 17.074.465 kroner. Summen som Skatteetaten hadde uteståande etter hovudforfall var på 1.131.274 kroner, fordelt på 467 køyretøy.

Berre ei lita båtlengd etter Herøy finn vi Sande, der 6,94 av bileigarane hadde late vere å betale årsavgifta då fristen gjekk ut 20. mars. Dette omfattar 149 køyretøy og inneber eit uteståande krav på 349.305 kroner. I alt var det sendt ut krav om årsavgift på 2148 køyretøy på til saman 5.202.955 kroner.

Ulstein kjem rett etter Sande, med manglande innbetaling av 6,87 prosent av krava. Dette utgjer i alt 941.290 kroner fordelt på 377 køyretøy. Skatteetaten hadde sendt ut krav om årsavgift på i alt 5486 køyretøy i Ulstein, noko som til saman utgjorde eit samla krav på 14.197.825 kroner.

Villige vanylvingar

Bileigarane i Vanylven er dei som er villigast til å betale før forfall. Her vart det sendt ut purring berre til 5,18 prosent av bileigarane, noko som utgjer eit samla krav på 321.800 kroner fordelt på 153 køyretøy. I alt vart det sendt ut krav på årsavgift på 2953 køyretøy i Vanylven, noko som utgjer ein samla sum på 5.202.955 kroner.

Dersom alle bileigarar på ytre søre Sunnmøre hadde betalt årsavgifta då fristen gjekk ut 20. mars, ville staten hanka inn nesten 53 millionar kroner.

- Dei som ikkje har betalt innan fristen på purringa gjekk ut 10. mai, vil verte kravde for manglande betaling av Statens Innkrevingssentral. Det inneber at eigaren av bilen kan verte trekt i løn eller trygd. Dersom ikkje alle avgifter vert betalt, vil eigaren av bilen motta vedtak om avskilting i løpet av juni. Bilen vil då verte avskilta ved kontroll, opplyser Skattetaten i ei pressemelding.