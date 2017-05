- Antibiotikaresistens er ein aukande helsetrussel. Fastlegane i Hareid og Ulstein er no i gang med eit prosjekt som skal motverke denne trusselen. Innbyggjarane kan også bidra, seier kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol

- Antibiotika er kanskje den viktigaste medisinske oppdaginga nokon sinne. I tida før antibiotika blei tilgjengeleg, var infeksjonssjukdommar ei vanleg dødsårsak i Norge. Slik er det ikkje lenger. I tillegg er verksame antibiotika ei forutsetning for mykje av moderne medisinsk behandling som tildømes kirurgi og kreftbehandling, held ho fram.

Men Kaldhol peikar på at denne medisinske suksessen også har ei skuggeside.

- Antibiotika har i aukande grad blitt brukt mot sjukdommar der medisinen ikkje har noko effekt; forkjøling, influensa, bronkitt, kortvarig øyrebetennelse, sår hals. Slike milde sjukdommar er veldig vanlege, medan dei alvorlege sjukdommane – der antibiotika verkeleg gjer ein forskjell – er temmeleg sjeldne. Og problemet er at til meir antibiotika vi brukar, til lettare er det at bakteriane blir motstandsdyktige – resistente – mot antibiotika. Målet er derfor å bruke antibiotika berre når det trengs, framheld ho.

Kommunelegen kan fortelje at det både i Ulstein og Hareid vert brukt meir antibiotika enn det som er gjennomsnitteleg i Norge, og då er også faren for antibiotikaresistens større.

- Dette vil vi gjere noko med. Dei fleste av fastlegane har derfor blitt med i eit prosjekt som heiter Riktigere antibiotikabruk i kommunene, i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin. Føremålet med prosjektet er å la fastlegane få ei god oversikt over eiga antibiotikaforskriving, slik at dei lettare kan forbetre bruken, forklarer Inger Lise Kaldhol.

Ho fortel at også innbyggjarane kan vere med å bidra til ein betre antibiotikabruk.

- Frå forsking veit vi at legar har lett for å tru at pasientane absolutt ønskjer antibiotika, sjølv om dei same pasientane faktisk føretrekker ei grundig undersøking og gode råd framfor antibiotika. Snakk om antibiotika viss du er hjå legen for ein infeksjonssjukdom; Kva effekt vil ein antibiotikakur gi? Er det trygt å sjå korleis det går utan antibiotika? Viss vi snakkar saman om saka, unngår vi at ei mistyding fører til unødvendig antibiotikabruk, oppmodar kommunelege Inger Lise Kaldhol.