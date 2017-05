Litt for tett oppi rundkøyringa

Etter framlegg frå Eli Skaatun ber fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne teknisk etat gjere ei vurdering på avstanden mellom gangfelta og rundkøyringa ved Amfi.

Gangfelta ligg nær rundkøyringa, noko som fører til trafikkfarlege situasjonar, særleg for mjuke trafikantar. Det hender også at bilar blir ståande i rundkøyringa for å vente på gåande som kryssar vegen. Det er til tider «trafikk-kork».

Teknisk etat bør vurdere om dei skal flytte gangfelta lenger vekk frå rundkøyringa for å betre dette, meiner fellesrådet.