Roppen vann ikkje fram i teknisk utval

Etter framlegg frå utvalsleiar Alf Johan Antonsen (Framstegspartiet), Magne Gurskevik (Arbeidarpartiet), Kari Warholm (Høgre), Hannelore Måseide (Venstre) og Jostein Vartdal (Arbeidarpartiet) valde teknisk utval å oppretthalde vedtaket sitt frå sist og ikkje tilkjennegje Håvard Roppen klagerett i konsesjonssaka til Inge Eidem.

Grunnen er at dei meiner klagaren si tilknyting til konsesjonseigedomen som tilleggsjord ikkje er god nok grunn til å gje han klagerett, og at 15 % ikkje utgjer ein vesentleg del av driftsgrunnlaget. Dei legg vekt på at klagaren har tilgang på anna jordbruksareal på Flø.

Nestleiar Kristin Opsahl Myrene (Senterpartiet) og Odd Kåre Vikebakk (Kristeleg Folkeparti) var samd med kommunalsjefen i at han hadde klagerett, og røysta difor mot vedtaket som fekk fleirtal.

I sakspapira til teknisk utval står det at Stig Roppen og Håvard Roppen har blitt samde om at Håvard Roppen får halde fram å leige jorda til konsesjonssaka er endeleg avgjort.