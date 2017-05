- Hent plastavfallet mitt, SSR

Elleve tusen seks hundre kilo. 11,6 tonn. Sist helg vart store mengder rusk og rask plukka opp på strandryddedagen. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk henta 9,7 tonn meir etter denne dagen enn etter same aksjon i fjor.

Innsatsen er imponerande og vitnar om at søppelrydding har brei appell. I nesten kvart bygdelag stod folk i alle aldrar på i fleire timar for å rydde i fjøresteinane. Sekk etter sekk vart fylt, i Eiksund kunne dei til dømes ha fylt to containerar. Det dukka opp enorme mengder plastavfall, oljefat, bildekk og til og med ein 21 år gamal flaskepost frå Irland.

Interessant var det også å sjå at politiske parti fann saman om prosjekt strandrydding. I Ulsteinvik organiserte Venstre aksjonen, medan både Høgre og Venstre samarbeidde om rydding på Brandal. Til og med ein statsråd frå Høgre, i gummistøvlar, var med.

Ein sjuk kval som dreiv i land på Sotra i januar får mykje av æra for at så mange engasjerer seg for miljøet. Etter at kvalen vart avliva, fann forskarar 30 plastposar i magen til dyret. Dette var ein vekkjar og kanskje ei forklaring på det store engasjementet for strandrydding langs heile norskekysten.

Slike skippertak er vel og bra, men det er det vi gjer i kvardagen som tel. Denne veka tikka det inn ein SMS om at det, for tredje gong sidan jul, vert fire veker til neste henting av plast og papir. Same dag landa det ein brosjyre i postkassa frå same selskap. Der står det at målet er å auke kjeldesortert plastavfall per innbyggar frå 7,5 kilo i 2016 til 9 kilo i 2017. – Klarer vi det?, spør SSR.

Det kan vi sikkert klare. Men då må de hente plasten, slik at han ikkje går i restavfallet, SSR.