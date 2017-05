Jan Thomas kjem tilbake til Ulsteinvik

Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive at den kjende bloggaren Sophie Elise kjem til Ulsteinvik under Smak av Ulstein.

Laurdag 10. juni kjem Sophie Elise og make-up-artisten Dajana på Amfi Ulsteinvik for å halde sminkekurs. Dei vil lære bort ulike tips og triks innan siste nye innan sminke.

Dajana har jobba med mange av dei største kjendisane i Noreg. Når Sophie Elise skal ut på den raude løparen, er det Dajana som sminkar henne.

Og no er det også klart at Jan Thomas kjem. Han er ein av Noreg sine meste kjende stylistar. Ein del av lesarane våre hugsar nok at han var på Blåhuset i 2014, og reklamerte for hårprodukta sine. No har han skapt sin eigen sminkeserie. Under kurset vil han fortelje om produkta sine og rettleie kundar.