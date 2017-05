– Veldig bra at SV tek initiativ til dette

Renathe Rossi-Kaldhol, gruppeleiar for Ulstein Arbeidarparti, fortel at sjølv om hennar parti ikkje har ein klar politikk kring utvida barnetrygd, så er partiet like fullt opptatt av korleis ein kan halde folk i arbeid for å unngå fattigdom.

– Dei aller fleste i dag har det godt, men det gjeld å fange opp dei som kanskje treng litt hjelp. Til dømes er kulturtilbod og mange av fritidsaktivitetane noko som har blitt dyrare med åra. Eg meiner SV sitt initiativ til å ta opp dette med barnefattigdom og rette søkjelyset på temaet, er veldig bra, seier Kaldhol til Vikebladet Vestposten.

Alf Johan Antonsen, gruppeleiar for Ulstein Framstegsparti, seier seg einig med Rossi-Kaldhol.

– Det er veldig flott at SV tek opp dette. Det dei nemner med at ein må prøve å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal reknast på, har eg full forståing for at dei trekk fram. Men så er nok dette med barnetrygda eit nasjonalt spørsmål, og det er ikkje så mykje vi får gjort her lokalt med det. Det er uansett viktig å stille spørsmål ved om barnetrygda bør sjåast på, seier Antonsen.

– Altfor mange har det ikkje bra

Gruppeleiar for Høgre i Ulstein, Tor Meinseth, seier seg hjartans einig i mykje av det Sosialistisk Venstreparti seier kring barnefattigdom. Han meiner det er bra at partiet har gått i dialog med NAV kring tematikken.

– Dette er noko ein absolutt bør ta meir tak i. Det er altfor mange som ikkje har det bra i dag, og slik kan vi ikkje ha det. På vegner av partigruppa i Ulstein vil eg seie at eg hadde støtta SV i denne saka, om den hadde blitt politisk handsama. Vi må gjere det vi kan, også lokalt, for å få bukt med fattigdom, seier Meinseth.

Steinar Torvik, varaordførar og gruppeleiar for Kristeleg Folkeparti i kommunen, seier han er einig i det SV frontar i denne saka.

– Politikk og ordningar som kan gje stabile og trygge rammer for familien og born sin oppvekst er viktig for KrF. Tiltak for å redusere fattigdom mellom barnefamiliar er viktig i denne samanhengen. Eg kan mellom anna nemne at KrF under landsmøtet for to veker sidan vedtok å jobbe for ein kraftig auke i barnetrygda, seier Torvik.

– Verre enn mange andre plassar

Lisa Mari Breivik Andersen, gruppeleiar for Senterpartiet, fortel at også hennar parti er opptekne av dette temaet.

– Det er også vårt ønskje å få på plass ein lokal handlingsplan for å setje fokus på det. Eg personleg har tenkt mange gonger at fattigdom blant born kan opplevast verre i Ulstein enn mange andre plassar, då vi er eit samfunn med mange menneske som har mykje pengar, seier Anderson.

Pål Grødahl, gruppeleiar for Venstre, meiner det er bra å sette fokus på dette.

– Vi kjem til å støtte ein generell handlingsplan kring dette. Sjølve barnetrygda er nok derimot meir eit nasjonalt punkt å ta tak i, seier Grødahl.