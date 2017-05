– Vi tek dette på alvor

Det sa Morten Feiring og Kersti Hasund frå Ulstein SV og førstekandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Sosialistisk Venstreparti, Yvonne Wold, som tysdag var i møte med NAV Ulstein og leiar Anne Karin Urke Osnes.

– Om lag 100.000 born veks opp i ein fattig familie i Norge i dag. Dette er born som ikkje får dei same moglegheitene som venene sine, som har foreldre som er uroa for om husleiga kan betalast, om dei har råd til å late borna vere med på fotballtrening eller om dei kan få gå i bursdagsselskap, sa Morten Feiring og Kersti Hasund.

Spesiell situasjon i Ulstein

Det blei ein god diskusjon kring det som er ein svært reell situasjon for fleire i både lokalsamfunn og på landsbasis, nemleg barnefattigdom. 131 born i Ulstein er ifølgje statistikken frå Statistisk sentralbyrå (2015) fattige. NAV-leiaren meiner at akkurat Ulstein er ein litt spesiell kommune når det kjem til det som for det meste er snakk om relativ fattigdom.

– Det som kanskje gjer dette litt spesielt i Ulstein er at fattigdom blant born, forskjellane på dei som har mykje og dei som har lite, blir endå tydelegare. Snittet i Ulstein kommune er relativt høgt når det kjem til inntekt og generell rikdom. og difor blir det desto meir synleg kven som ikkje har moglegheitene til å gjere det same som dei andre, fortalde Anne Karin Urke Osnes under møtet.

Urke Osnes fortel også at over halvparten av dei familiane som får sosialhjelp frå NAV i Ulstein, er flyktningfamiliar.

– Det er mange familiar som lever heilt marginalt. Om ein lever på sosialhjelp er det ikkje alt ein har råda til, det seier seg sjølv. Men det er nok ikkje alle som ser at det er slik, utanom dei sjølve, seier ho.

Vil auke barnetrygda

Med seg til NAV-leiaren hadde SV-politikarane tre punkt dei ønskte å drøfte. Det første gjekk ut på at Ulstein kommune burde ta sosial ulikskap og barnefattigdom på alvor, og utarbeide ein handlingsplan mot fattigdom i barnefamiliar. Ein handlingsplan som skal peike på konkrete tiltak som kan setjast i verk for å gje hjelp til fattige og utsette barnefamiliar. Ulstein SV og partiet nasjonalt ønskjer også å kjempe for å auke barnetrygda, særleg med tanke på einslege og dei med små born og fleire born. Dessutan ønskjer partiet å skilje barnetrygda ut frå utrekning av sosialhjelp.

– Barnetrygda har stått stille sidan 1996, og har ikkje vore indeksregulert ein einaste gong sidan det. Det er på høg tid at det blir gjort noko med dette, og vi tek dette på alvor, seier stortingskandidat Yvonne Wold.

Har rett på fritidsaktivitetar

Der barnefattigdom ofte kan gi utslag er når det kjem til fritidsaktivitetar. Men det finnast også måtar å få «innpass» på.

– Vi meiner at born i dag har rett på ein fritidsaktivitet, og vi kan hjelpe til med det. Det må likevel vere godt dokumentert at ein ikkje har moglegheiter til å til dømes betale for å vere med på fotball eller andre aktivitetar, fortel NAV-leiar Anne Karin Urke Osnes.

Permitterte søkjer ikkje

Regionen er prega av høgare arbeidsløyse enn vanleg, knytt til den tøffe situasjonen innanfor den maritime næringa. Men, det har ikkje gitt så store utslag på barnefattigdom i kommunen.

– Nei, det ser ikkje slik ut. Det som derimot er litt spesielt er at dei som blir permitterte frå jobbane sine i den maritime industrien ikkje søkjer om sosialhjelp. Kva som gjer dette er det nok ingen fasit på som gjeld alle, men eg vil tru at dei fleste har gjort grep som gjer at dei klarer seg ei stund på mindre, seier Anne Karin Urke Osnes til slutt.