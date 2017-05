I kø for å smake på internasjonal mat

– Det er veldig kjekt at her kom så mykje folk, smiler Trine Pilskog, leiar ved Ressurssenteret Hareid, om arrangementet i aulaen ved Hareid ungdomsskule fredag.

Lærar Bjørg Vartdal hadde starta arbeidsdagen med å hente med bil dei internasjonale kokkane ved Ressurssenteret. Nokre av dei hadde starta matlaginga heime hos seg sjølve, men frå klokka 08.15 fredag var det full aktivitet ved skulekjøkenet på Hareid ungdomsskule. Denne dagen lukta det litt ekstra av kvitløk, karri og chili i lokalet, men maten var tilpassa norske ganer.

– Vi brukar alltid å møte opp når det er internasjonal kafe, fortel Grete Kvalsvik, som saman med Kari Hansen og Anne Lise Holm hadde sikra seg eit bord i aulaen.

Målet med den internasjonale kafeen er både at flyktningane skal bli kjende med nordmenn, men også at dei skal få inn såpass med pengar at dei kan få seg ein busstur til Geiranger før sommarferien.

– Og det skal få til, slo Bjørg Vartdal fast.