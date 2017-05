Søkjer kommunen om 95.000 kroner

I 2012 inngjekk Ishavsmuseet Aarvak ein avtale med naboen Aasen Bildemontering om å få bruke kaia deira til gjestande grupper og enkeltpersonar som kjem til museet med båt.

Utgraving på grunn av vinterstormar

Same året vart det laga ein enkel gangveg mellom museet og kaia til Aasen Bildemontering. Men vinterstormar har ført til så store utgravingar at gangvegen ikkje lenger er forsvarleg.

No søkjer Ishavsmuseet Hareid kommune om 95.000 kroner til oppgradering av gangvegen.

Vertskap når "Polarstar" kjem heim

- Utover sommaren og hausten ventar vi fleire større grupper som kjem med båt, og i august kjem "Polarstar" heim etter fleire år med restaurering i Polen. Eigar av "Polarstar" ønskjer at Ishavsmuseet skal vere vertskap og arrangør for heimkomsten. Det er stor interesse landet rundt for denne segnomsuste skuta og eit av Hareid kommune sitt største kulturobjekt. Også for å kunne gjennomføre denne hendinga er vi avhengige av å kunne ruste opp gangvegen til kaia. Vi ønskjer eit nært og tett samarbeid med "Polarstar" i polarformidlinga vår, og skuta kjem til å bli liggande ved museet i enkelte periodar, skriv dagleg leiar Webjørn Landmark i søknaden til Hareid kommune.

Positiv utvikling

Landmark opplyser at Ishavsmuseet Aarvak dei siste åra har hatt ei jamn og positiv utvikling. Det har vore ei stadig større interesse for besøk frå Ålesund med båt til Brandal. Siste åra har museet fått fleire mindre grupper frå cruisebåtar som er innom Ålesund. Dette, i tillegg til framtidige behov rundt "Polarstar" og andre båtar, er bakgrunn for søknaden om pengestøtte til gangveg.