"Ullensvang" tilbake i sambandet

Fleire har merka seg at bilferja MF "Ullensvang" tysdag kveld returnerte til Hareid. Frå 20.30 vart den sett inn att på sambandet, og Norled skriv i ei driftsmelding at det no skal vere normal trafikk på ferjesambandet.

"Ullensvang" har vore vekke på eit verkstadopphald, men skulle etter planen ha vore i drift tidlegare. På veg tilbake frå Vegsund slipp til Hareid sundag, men på vegen fekk ferja motorhavari og måtte tilbake til verkstaden.