Feira 100 år med kake og historie

Det var nok ikkje mogleg å få inn stort fleire på standen til Ulstein Group under Nor-Shipping-utstillinga onsdag ettermiddag. For då serverte sjølvaste Pascal Dupuy, kakemeister på TV og for Slottet, av sine flotte kaker til dei som kom for å feire saman med Ulstein. Og det var ikkje reint få. Både noverande og tidlegare kundar, samt underleverandørar, tok turen til standen.

Feira 100 år på forskot

I år er det 100 år sidan det som i dag har utvikla seg til skipsbyggingsdivisjonen i Ulstein Group blei til. Martin Ulstein tok mekanikarutdanning, og som 23-åring etablerte han, med svogeren Andreas Flø som kompanjong, Ulstein mek. Verksted. Den 9. august 1917 vart oppstarten annonsert.

Resten er historie - som ein seier - og ei rikhaldig historie har det blitt. Nettopp difor var ønsket å rette fokus på 100-årsjubileet under årets Nor-Shipping. Ulstein har laga til ein eigen museumsdel på standen, der ein både får sjå gamle bilete, skipsmodellar og spanande gjenstandar.

Sjå nokre knips frå feiringa i toppen av saka.