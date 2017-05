Fekk motorstopp i tunnelen

Politiet melder onsdag kveld på twitter at ein bil har gått tom for drivstoff på veg gjennom Eiksundtunnelen.

Bilen står plassert på ein slik plass at det kan vere farleg for trafikken, og tunnelen vart difor stengt i begge retningar fram til ein får på plass bergingsbil som kan ta seg av køyretøyet.

Oppdatering: Like før 20.50 melder politiet at bilberginga er på plass og at ein opnar tunnelen.