Nye Havila-kontraktar

Havila Clipper har jobba for Mærsk i tre år. No er kontrakten utvida med seks nye månader, og med ein opsjonsperiode som også er på seks månader.

Havila har også sikra seg arbeid for PSV-fartøyet Havila Borg med Peterson Den Helder BV i 7 veker, med høve til utviding i tre veker.

- Eg er glad for at Mærsk framleis vil leige inn Havila Clipper. Vi er dermed den største leverandøren av PSV-tenester til selskapet. Vi har heile tida rekna med at dette året kjem til å bli knalltøft. Her tel kvar einaste kontrakt. Vi har heldigvis skodd oss for å klare desse utfordringane, uttaler adm.dir. Njål Sævik i Havila i ei pressemelding.