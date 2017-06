Blir truleg ordførar i Stord kommune

Stord Arbeidarparti har nominert Lene Susann Pilskog (38) til ordførarvervet. Men den endelege avgjerda kjem på eit medlemsmøte 12. juni.

Lene Susanne Pilskog er fødd og oppvaksen i Hjørungavåg, men har budd på Stord sidan 1998. Til dagleg er ho rådgjevar for seksjon økonomi og verksemdstyring ved Høgskulen Vestlandet.

Det er berre to år sidan Lene S. Pilskog kom inn i politikken, og i dag sit ho både i kommunestyret, formannskap og ein del utval i Stord kommune.

Ordførar Harry Herstad (Ap.) fekk eit illebefinnande under eit politisk møte 28. april, og døydde 2. mai. I dag er det varaordføraren frå Senterpartiet som fungerer som ordførar.

Arbeidarpartiet på Stord gjekk etter siste valet inn ein koalisjonsavtale med Senterpartiet, SV og Kristeleg Folkeparti. Avtalen seier Ap. skal ha ordføraren og Senterpartiet varaordføraren.

- Varaordføraren har uttalt til media at Senterpartiet vil halde seg til avtalen som er inngått, opplyser Lene S. Pilskog.

Men ho vil ikkje innkassere ordførarvervet før det er røysta over det.

- Mykje kan tyde på at eg blir den neste ordføraren, men det kan kome benkeforslag, så eg er ikkje sikker, understrekar ho, og legg til at ho er svært motivert for å ta på seg vervet.

Lene S. Pilskog er dotter til Børre Pilskog og Bente Aasebø.