Mann omkom ved Myklebust Verft

Det var ein 41 år gammal mann frå Bulgaria som omkom ved Myklebust Verft onsdag kveld, opplyser Politiet i Møre og Romsdal til NTB.

Mannen arbeidde med vasking då han fall over 20 meter ned. Han arbeidde saman med fleire andre.

Politiet fekk melding om ulykka onsdag klokka 22.45.

Ambulansen kom nokså raskt til staden, men allereie før ambulansen kom fram var det stadfesta at mannen var død, opplyste operasjonsleiar Bratland til smp.no torsdag morgon.

Myklebust Verft er eigd av Kleven-konsernet, og kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund fortel til vikebladet.no at alle er prega av ulykka.

- Vi synest dette er svært leit, og det pregar oss alle. No legg vi til rette både for Politiet og Arbeidstllsynet, slik at dei skal finne ut av kva det var som skjedde, seier Kvalsund.

Ho opplyser vidare at det seint onsdag kveld vart arrangert ei samling for dei som var på arbeid saman med den omkomne på Myklebust.

- I dag, torsdag har det vore samlingar for alle tilsette både ved Myklebust og på Kleven, legg Kvalsund til.