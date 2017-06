680.000 nordmenn må fornye europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdekort hjelper kvart år tusenvis av norske turistar på ferie i EØS-land, opplyser Helfo – Helsedirektoratets ytre etat.

– Bestill kortet gratis på nettsida helsenorge.no før du drar på ferie. Alle i familien må ha kvart sitt helsetrygdekort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, seier avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik ved Helfo servicetenester.

Får ein behov for helsehjelp på ferie i eit anna EØS-land, har ein rett til dekning av nødvendig helsehjelp hos offentleg lege eller på offentleg sjukehus på same vilkår som innbyggjarane i landet ein ferierer i. Eigendel er den same enten ein er norsk eller innbyggjar i landet.

Det er derimot nokre land det bankkortstore helsekortet ikkje er gyldig i – Tyrkia og den tyrkiske delen av Kypros. Dette er ikkje EØS-land, og dermed er det berre reiseforsikringa som gjeld.

– Vi anbefaler at alle også har ei privat reiseforsikring, blant anna fordi helsetrygdekortet ikkje dekkjer heimtransport, seier Djupvik.

Ho anbefaler alle som har eit helsetrygdekort, å sjekke utløpsdatoen. Kortet er gratis, varer i tre år og blir normalt levert innan ti dagar etter at det er bestilt. Rekker ein ikkje å få kortet innan ein reiser på ferie, er naudløysinga å ringe telefonnummeret 23 32 70 30 dersom ein får behov for medisinsk behandling på ferie i eit EØS-land.

– Helfo kan då eventuelt sende ein «hasteblankett» til det offentlege sjukehuset eller legesenteret du er på, seier Djupvik.