Klarsignal for Røysetvegen

Eit samla Hareid kommunestyre sa torsdag ja til å bruke 15 mill. kroner til framføring av vatn og avløp til Røyset.

Alt i år kan det bli oppstart på det planlagde byggefeltet.

Det vart også vedteke å ruste opp vegen til Røyset for 7,6 mill. kroner.

Vegen er no oppgradert frå 6 til 10 tonns akseltrykk, og Truls Håbakk stilte spørsmål ved om dei to bruene er sterke nok. Kommunalsjef Kai Rune Bjørke opplyste prosjekteringa ikkje er ferdig, og at budsjettvedtaket ikkje skal gjerast før til hausten. I den førebelse kalkylen er det sett av to millionar kroner til uføresette utgifter.

Byggefelt i kommuneskogen

Ordførar Anders Riise uttrykte glede over vedtaket, og han opplyste at i kommuneplanen som no er under arbeid, blir det lagt opp til at også Kommuneskogen på Røyset skal bli bustadfelt.