Norled skriv laurdag føremiddag i ei driftsmelding at det er redusert kapasitet på ferjesambandet Hareid - Sulesund.

Bakgrunnen for den reduserte kapasiteten skal vere tekniske problem.

I utgangspunktet er det "Tidefjord" og "Ullensvang" som trafikkerer sambandet laurdagane, men no har "Høgsfjord" steppa inn for "Ullensvang". Denne ferja har ikkje like stor kapasitet som "Ullensvang".

Dei siste vekene har "Ullensvang" mellom anna vore ute av drift grunna verkstadopphald. Den var tilbake i normal drift måndag denne veka.