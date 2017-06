Hareid og Ulstein har flest ledige i fylket

Hareid og Ulstein hadde størst og neststørst prosentvis arbeidsløyse i fylket i mai månad.

Det viser statistikk frå NAV. Trøysta er at arbeidsløysa no er på klar retur over heile fjøla.

Hareid hadde 135 arbeidsledige i mai, noko som tilsvarar 5,0 % av arbeidsstokken. Kommunen hadde ein nedgang i ledige på 17 personar frå april.

Ulstein hadde 215 ledige i mai, som gir 4,6 % arbeidsløyse. Det er 41 personar ned frå april.

I heile fylket var det 550 færre ledige i mai enn i april. Fylket sin gjennomsnittlege arbeidsløyseprosent var på 2,6 %, som er det same som heile landet.

- At NAV no sit inne med få varslar om permitteringar og oppseiingar tyder på at vi er inne i ei tid då arbeidsmarknaden stabiliserer se g, kommenterer fylkesdirektør Stein Veland.

Tala for kommunane på Søre Sunnmøre var slik i mai:

Hareid 5,0 % (135 ledige, ned 17 frå april)

Ulstein 4,6 % (215 ledige, ned 41)

Herøy 3,8 % (178 ledige, ned 31)

Sande 3,4 % (46 ledige, ned 2)

Ørsta 2,5 % (140 ledige, ned 19)

Volda 2,2 % (100 ledige, opp 1)

Vanylven 1,7 % (27 ledige, ned 2)