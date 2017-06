Lurte til seg 137.000 kroner frå Nav

I perioden 30. januar 2013 til 27. januar 2014 leverte ei kvinne frå Ytre Søre inn meldekort til Meldekortsentralen elektronisk, utan å føre opp timane ho hadde vore i arbeid hos tre ulike arbeidsgjevarar. Kvinna fekk dermed urettmessig utbetalt 137.764 kroner for mykje frå Nav.

Til Søre Sunnmøre tingrett har kvinna forklart at ho først i ettertid har forstått at ho har gjort feil ved innsending av meldekorta. Ho har også forklart at ho ikkje hugsar noko om ka ho tenkte når ho sende meldekort til Nav.

Men retten finn det bevist utover ein kvar rimeleg og fonuftig tvil at kvinna forstod at ho ved å ikkje føre opp alle timane ho hadde arbeidd, fekk ein stønad ho ikkje hadde krav på.

Retten meiner også at bedrageriet er grovt. 137.746 kroner utgjer ein betydeleg sum, og meiner kvinna med vitande har broten den tillit som det offentlege velferdssystemet byggjer på.

Lang liggetid hos politiet

Nav gjorde vedtak om betaling tidleg i august 2015, og melde tilhøvet til politiet i februar 2016. Samla har saka hennar hatt ei liggetid hos politiet på over 13 måader, og retten meiner den lange liggetida hos politiet må gi ein ikkje ubetydeleg reduksjon i straffa.

Trygdebedrageri på 140.000 kroner vil i utgangspunktet gi ei fengselsstraff på om lag 40 dagar, men den lange liggetida gjer at kvinna i staden er dømd til samfunnsstraff.

Straffa er sett til samfunnsstraff i 36 timar, med ei gjennomføringsstid på 120 dagar.

Subsidiær fengselsstraff er sett til 36 dagar.