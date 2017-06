Politiet melder på twitter at dei har fått melding frå Ulsteinvik om at folk har fått telefon frå nokon som seier dei er frå Microsoft og at dei tilbyr hjelp mot virus på datamaskinen.

- Ikkje ta telefonen

- Dei ringer frå telefon 23921425 og 23163100. Ikkje ta telefonen når det blir ringt frå desse nummera, eventuelt legg på, er oppmodinga frå politiet.