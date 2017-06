Ja frå Riksantikvaren

I snart tre år har ein provisorisk stolpe støtta galleriet i kyrkja. Det er truleg arbeid gjort for førti år sidan som er årsaka til at galleriet sig og treng støtte. I 1977 vart det nemleg bygd ei kasse med orgelpiper i gelenderet på galleriet. Først for fire år sidan vart det oppdaga at konstruksjonen var svekt: galleriet sig.

Då vart det sett i gang ei utgreiing for å finne ut korleis galleriet skulle sikrast.

–Forslaget gjekk opphavleg ut på å setje opp to nye søyler, ei på kvar side under galleriet, fortalde kyrkjeverje Christfried Kaul til Vikebladet Vestposten i vår.

Dette sa Riksantikvaren nei til, og grunngav det med atstolpane ville påverke den visuelle opplevinga av kyrkjerommet.

For å sikre galleriet, vart så den provisoriske stolpen sett inn hausten 2014.

Manar til varsemd

Det er Riksantikvaren som har siste ordet i saka. I eit brev til biskopen i Møre skriv Riksantikvaren at Ulstein kyrkje er vakker med si innvendige dekormåling, og at det er viktig å ta vare på symmetrien i rommet. Tilrådinga er difor at det vert vald ei løysing med eit stag som held konstruksjonen oppe.

Riksantikvaren avsluttar brevet med å oppmode om at alt arbeid vert utført varsamt og av kvalifiserte fagfolk.