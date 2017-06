Beate fraktar kjolen til Ulsteinvik

- Dette visste eg ikkje at eg skulle oppleve i dag tidleg då eg vakna», seier Beate Mjøen Berg, som jobber i Ulstein sokn som barne- og ungdomsarbeider.

- Tenk å få kome på statsministerens kontor på ein heilt vanlig torsdag, og at Erna Solberg i tillegg hadde tid til å overrekke kjolen til kjolerullinga for Ulstein nye kyrkje.

Det var sokneprest Margit Lovise Holte i Ulstein som skreiv brev til statsministerens kontor, med spørsmål om statsministeren kunne tenke seg å doknere bort ein av kjolane sine til inntekt for ny kyrkje i Ulsteinvik.

Statsministeren pubiserte på si eiga Facebook-profil torsdag morgen at ho ville gi bort ein flott, svart festkjole til inntekt for Ulstein nye kyrkje. Men ho trengte assistanse for å få frakta kjolen opp til Ulsteinvik.

Responsen kom raskt og mange ville påta seg transporten.

Etter dialog med statsministerens kontor, blei det avtalt at ein av Ulstein sokn sine tilsette som var på kurs i hovudstaden, skulle hente kjolen hos statsministeren.

Kjolerullinga er eit kreativt arrangement av ei kvinne-gruppe i KFUK-KFUM i Ulstein. Dei samlar inn brukte kjoler i lokalsamfunnet, pluss nokre kjendiskjoler, som skal seljast og auksjonerast bort under «Smak av Ulstein» i Ulsteinvik på laurdag. Tanken er å skape engasjement rundt og inntekter til Ulstein nye kyrkje.

Kongen har sett kjolen fleire gonger -

Då Mjøen Berg kom til statsministerens kontor, spurte om Solberg om historia til kjolen, og Solberg kunne fortelje at denne kjolen har vore i fleire statsråder, og at til og med kong Harald har sett han mange gonger.

- Ei artig oppleving, på ein elles så regntung dag i hovudstaden», strålar Beate Mjøen Berg.