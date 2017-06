- Eg har inga forståing for slikt

Politiet ved Ulstein og Hareid lensmannskontor var torsdag ettermiddag og henta dokka, etter fleire tips frå publikum. Akkurat når ho blei sett opp er ikkje sikkert, men fleire har også kontakta lokalavisa om ho. Dokka var forseggjort, kledd i mørke klede og kaps, med eit rør festa til eine armen, som truleg skulle sjå ut som ein lasermålar.

- Dette er på ingen måte ønskjeleg. No var det nokre betjentar som henta dokka, og eg har ikkje kjennskap til kor ho såg ut, men ei dokke som etter beskrivinga skal likne på politiet som har laserkontroll på strekninga, skal sjølvsagt ikkje stå der, seier Leif Arne Mork til Vikebladet Vestposten.

Lokalavisa har fått fleire meldingar frå bilistar som har sett liknande dokker også langs andre vegar i Ulstein.

- Traffikkfarleg

Sjukeheimssvingane er ei vegstrekning regulert med 70-sone, og fleire har tidlegare tipsa Vikebladet Vestposten om råkøyring her.

- Eg antek at dei som har gjort dette har ei hensikt om å skremme bilistane til å senke farta. Men, eg meiner dette i staden vil vere eit forstyrrande element like ved ein tungt trafikkert veg, og at det i staden kan medføre trafikkfarlege situasjonar, seier Mork og legg til:

- Det er ikkje straffbart, men eg har likevel inga forståing for slikt som dette. Om ein føler at situasjonen ikkje er haldbar på ei vegstrekning, kontakt heller politiet. Å ta ei slik sak i eigne hender er til det beste for nokon, seier han.