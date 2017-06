Flak driv i sjøen ved Raffelneset

Rundt 12.30-tida torsdag vart det oppdaga eit gult flak som flaut i sjøen utanfor Raffelneset på indre Hareid.

Einingsleiar Lars Hustad ved kommunalteknikk på Hareid har vore på Raffelneset for å sjå nærare på flaket.

- Eg trudde først det var eit flak med pollen, men lukta tyder på at det kan vere fiskefeitt, kommenterer Hustad.

Han opplyser at Hareid brannvern no har reist til Raffelneset for å vurdere om dei skal ringe inne flaket eller gjere andre tiltak.

- Viss det er organisk materiale, som til dømes fiskefeitt, vil nok det meste løyse seg opp, men det er brannvernet som får vurdere tiltaka, legg Hustad til.

Frå tid til anna hender det at fiskebåtar spylar tankane eit godt stykke ute på sjøen og reiser vidare medan fiskefeittet "reiser sin eigen sjø".

- Fiskefeittet skal eigentleg leverast til land, men vi veit at det er enkelte reiarlag som tek seg den fridomen å sende det på sjøen, seier Hustad.

I ferd med å løyse seg opp

Klokka 14.55 har vi Hustad på tråden igjen:

- Brannvesenet rapporterer no at flaket er i ferd med å løyse seg opp, det er lite att av det i sjøen. Det tyder på at det har vore organisk materiale som til dømes fiskefeitt. Vi set derfor ikkje inn noko tiltak.