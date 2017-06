Båtbrann på Dimna i natt

Det var båten Jacop Jenssen som tok til å brenne natt til fredag.

– Vi jobbar med å få tak i skippar og eigar av båten, men så langt er det ingen grunn til å tru at det er folk om bord, sa operasjonsleiar Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB ved 4.30-tida natt til fredag. Kort tid etterpå fekk politiet kontakt og fekk bekrefta at det ikkje skulle vere folk i båten.

Det vart då meldt om opne flammar og stor røykutvikling.

Verneverdig

Det skal vere snakk om ein verneverdig båt. Båten er 80 fot lang.

Mannskap frå Myrvåg og Herøy bistår Ulstein brannvesen med sløkkearbeidet, i tillegg til at brannvesen og ambulanse rykte ut.

Politiet sier til smp.no at dei ikkje har noko forklaring på årsaka til brannen. Ved 06.30 tiden fredag morgon hadde politiet forlate kaia på Dimna og sperra av området.

Brannvesenet skulle vere der ei stund til for å drive ettersløkking og sjekke at brannen ikkje blussa opp att.