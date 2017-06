Grimstadkoret på tur

Grimstadkoret frå Hareid markerer i desse dagar sitt 75-årsjubileum med konsert i Volda kyrkje 11. juni, og i Nordlyskatedralen i Alta den 25. juni.

Same etternamn

Koret vart skipa i 1942, og i byrjinga var det nokre unge gutar frå Grimstadgrenda som danna ein dobbelkvartett med namnet «Storm».

Ved eit opptak for NRK TV eitt par tiår seinare, vart namnet endra til «Grimstadkoret». Etter kvart kom også fleire med i flokken, og desse fordelte seg naturleg på dei ulike stemmene. I dag tel koret omlag 18–20 songarar som er spreidde utover heile Sunnmøre. Men alle er i slekt med kvarandre, og alle har Grimstad som etternamn, med nokre få unnatak.

Grimstadkoret er kjent for sin malmfulle klang og sine mange dyktige solistar. Frå gamalt av har det vore sterke songtaradisjonar i Grimstadgrenda. Mange vil hugse Johan H. si varme bassrøyst, like eins den malmfulle barytonstemma til Erling, og ikkje minst Kjartan sin klokkeklare tenor. Både Johan og Kjartan har diverre gått bort no, men fleire yngre songarar og solistar bringar stafettpinnen vidare, noko tilhøyrarane får oppleve meir av i denne konserten.

Multikunstnaren Johan H.

Repertoaret er henta frå den klassiske mannskorlitteraturen. Fleire av songane er komponerte og arrangerte av multikunstnaren, skiparen og dirigenten for koret, Johan H. Grimstad. Frå starten av øvde han inn eit stort songrepertoar av norske, nordiske og europeiske komponistar, med eit tidsspenn frå renessansen og fram til vår eiga tid. I dag er det Kjell Grimstad som er koret sin dirigent.

Både i Volda og i Alta blir det ei instrumental avdeling i konsertprogrammet. I Volda ved fiolinist Øystein Salhus, akkompagnert av Bert Handrick. I Alta vil kantor Bjørn Øyvind Kjellman briljere på det fantastiske, nye orgelet i vakre Nordlyskatedralen.

For grimstingane knyter det seg mange og gode minne til Volda, og ikkje minst til kyrkja der. Fleire av dei tok utdanning der, og har sterke band til skulestaden sin. Voldakyrkja vart koret sin favorittstad for framføring av kyrkjemusikk, og akustikken her finn du nesten ikkje maken til nokon annan stad i Norge.

I Alta bur ein av Grimstadkoret sine songarar. Ottar har vore yrkesaktiv som lærar, rektor og kulturarbeidar i kommunen nesten heile sitt vaksne liv. No få han ynskjet sitt om konsert med Grimstadkoret i Nordlyskatedralen, oppfylt. Koret gled seg veldig til å synge for publikum både i Sunnmøre og Finnmark sine stolte katedralar.