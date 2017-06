Samlar seg under felles tak

Bygget har ei investeringsramme på totalt 23 millionar og blir på 1500 kvm. Det er ei stor satsing, men eigarane har lang erfaring frå verkstaddrift og er optimistiske på at dette skal gå i hop. Dei har tru på at dei bur i eit distrikt som har framtida for seg, og er villige til å satse.

Planen er å flytte inn før jul.

Flyttar skadeavdelinga

Verkstaden vil få ei skadeavdeling og ein mekanisk verkstad.

Skadeavdelinga til G. Eilertsen på Hareid og Aasen bilverkstad flyttar inn her i Dragsund.

Samtidig utvidar G. Eilertsen si mekaniske avdeling på Hareid. Der blir det Toyota verkstad, og verkstad tilknytt Automester-kjeda. Det same blir det på G. Eilertsen i Ulsteinvik.

Såleis vil bileigarar framleis kunne få skifta dekk og få sørvis på bilen sin som før i Hareid og Ulstein.

Frå smie til DAB +

Sporstøl bilverkstad As flyttar frå under Dragsundbrua og inn i den nye verkstaden i Dragsund. I lag med Frodes Bilverkstad vil dei drive den mekaniske avdelinga av verkstaden.

Det var bestefaren til Geir Sporstøl som ein gong på 40-talet starta smie der. Deretter har verkstaden utvikla seg. Dei byrja reparere båtar og bilar. Og no er det ein moderne bilverkstad.

På verkstaden møter me Geir og kona Hildegunn Sporstøl. På veggen heng det eit bilete av tre born på verkstaden. Eldstemann, Tommy, har no blitt 25 år og er utdanna bilmekanikar og jobbar der. Han blir då fjerde generasjon på verkstaden.

Geir Sporstøl vedgår at det blir litt vemodig å flytte frå den gamle verkstaden, men det blir også godt med nye og moderne lokale. Og dei trong meir plass.

Kona Hildegunn tar seg av papirarbeidet. Ho fortel at ho tok over etter mora til Geir. I starten arbeidde ho med dette på kveldstid, i tillegg til den vanlege jobben sin. Men etter kvart innsåg ho at det gjekk ikkje. Ho var i tillegg ei ivrig fotballmamma på kveldstid.

– Det gjekk ikkje, så eg tilsette meg sjølv, ler ho.

Dei fortel at faren til Geir er over 80 år, men han er framleis innom verkstaden dagleg.

Så dette er ein verkstad med lange tradisjonar som tenkjer framover.

Sterkare i lag

Etter denne samlokaliseringa vil dei få 15 tilsette i Dragsund. I tillegg har G. Eilertsen seks tilsette på Hareid og seks i Ulsteinvik. Med det blir dei den største verkstadkjeda på ytre Søre Sunnmøre.

Dei tilsette følgjer med inn i dei nye lokala.

Geir Eilertsen har stor tru på satsinga i Myrvåg. Her får dei eit betre lokale og verkstaden vil liggje sentralt plassert mellom kommunane på Ytre Søre Sunnmøre. Herøy er ein stor kommune, som han håpar å få kundar frå.

– Eg har tru på skadeverkstad i Dragsund. Når ein har skade på bilen, får ein gjerne leige bil, då er folk gjerne villige til å køyre litt lenger til verkstaden, seier han.

Verkstaddrivarane seier at dei gjer dette for å stå sterkare i framtida, og for å kunne dra nytte av den felles kunnskapen til alle verkstadane.